Сеул, 23 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию бывшего президента страны Ли Мён Бака на решение о продаже его дома. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Kremlin.ru Ли Мён Бак и Дмитрий Медведев

Напомним, что в 2021 году прокуратура выставила дом Ли Мён Бака на аукцион после того, как Верховный суд приговорил бывшего президента к 17-летнему тюремному заключению за растрату и взяточничество, а также штрафу в размере 13 млн вон (~$9,6 млн) и конфискации имущества на 5,7 млрд вон (~$4,2 млн).

Экс-президент подал административный иск, отметив, что данное решение «несправедливо», потому что дом в равной степени принадлежит как ему, так и его супруге. Верховный суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение нижестоящей инстанции.