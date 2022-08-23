Нью-Мексико, США, , 11:26 — REGNUM Афганский беженец, живущий в Соединённых Штатах, которого ранее обвиняли в убийстве двух мужчин в Нью-Мексико, также обвинён в убийстве ещё одного мусульманина. Суд в Нью-Мексико 22 августа предъявил Мохаммаду Саиду обвинение в трех убийствах. 51-летний Саид отрицает свою причастность к серийным убийствам мусульман в Нью-Мексико.

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Волна убийств мусульман в последние месяцы потрясла мусульманскую общину Нью-Мексико. «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что дело против Мохаммада Саида включает в себя убийства людей по имени Афтаб Хусейн и Мохаммад Афзал Хусейн.

41-летний Хусейн был убит в ночь на 26 июля после того, как припарковал машину возле своего дома. 27-летний Афзал Хусейн был застрелен 1 августа во время вечерней прогулки.

Помимо этих двух убийств, власти обвинили Мохаммада Саида в причастности к убийству 5 августа. Саид обвиняется в стрельбе по внедорожнику и убийстве его водителя. Пули попали жертве в голову и руку.

Сам подсудимый отрицает свою причастность к этим преступлениям. Его защитники заявили на судебном заседании на прошлой неделе, что у него нет судимостей. Ранее он обвинялся в домашнем насилии, но уголовное дело так и не было возбуждено.

Прокуратура заявила, что Мохаммад Саид — опасный человек. Суд постановил, что гражданин Афганистана не имеет права быть отпущенным по залог до суда.