Мадрид, 23 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Лидер испанской «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо планирует встретиться с лидерами других партий и, в частности, намерен провести встречу с главой «Баскской националистической партии» (Partido nacionalista vasco) Андони Ортусаром. Об этом сообщает агентство EFE.

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Дата встречи Фейхоо и Ортусара пока не назначена.

Помимо этого, лидер «Народной партии» проведёт встречу с главой национал-консервативной партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскалем.

«Народная партия» — партия диалога и будет говорить со всеми», — заявил генеральный координатор партии Элиас Бендодо на пресс-конференции.

При этом в партии добавили, что речь идет не о формальном раунде контактов, а скорее о встречах вежливости.