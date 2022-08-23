Восточноазиатские экономики понижают курсы национальных валют — эксперт
Москва, 23 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Понижение курса национальной валюты оказалось общим трендом для восточноазиатских экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал понижение курса юаня, проведенное властями КНР.
«Китай до сих пор является экономикой, ориентированной на экспорт. И в текущих условиях, когда на международных рынках заметная волатильность, а в самом Китае замедляется рост, очень удобным инструментом поддержки является снижение курса, — сказал Файншмидт. — Благодаря снижению курса национальной валюты китайская продукция дешевеет на мировом рынке, вследствие чего появляются возможности для наращивания объёмов поставляемых товаров и услуг. Кроме того, Китай вынужден обращать внимание и на тренды других экономик, прежде всего экспортоориентированных, которые тоже сейчас отличаются падением курсов национальных валют по отношению к доллару».
Как полагает эксперт, можно сказать, что понижение курса национальной валюты — это общий тренд для восточноазиатских экономик.
«Например, южнокорейская вона только за неделю подешевела на 40 вон по отношению к доллару США (до 1344 единиц за доллар). В таких условиях российская продукция на рынке Китая будет относительно более дорогой (импорт из других стран в принципе становится дороже). Однако в то же время китайская продукция будет ещё более доступной по цене российскому потребителю», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что мировая инфляция и рецессия мешают Китаю выстроить траекторию экономического роста.