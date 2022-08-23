Москва, 23 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Понижение курса национальной валюты оказалось общим трендом для восточноазиатских экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал понижение курса юаня, проведенное властями КНР.

pixabay.com Китайский юань

«Китай до сих пор является экономикой, ориентированной на экспорт. И в текущих условиях, когда на международных рынках заметная волатильность, а в самом Китае замедляется рост, очень удобным инструментом поддержки является снижение курса, — сказал Файншмидт. — Благодаря снижению курса национальной валюты китайская продукция дешевеет на мировом рынке, вследствие чего появляются возможности для наращивания объёмов поставляемых товаров и услуг. Кроме того, Китай вынужден обращать внимание и на тренды других экономик, прежде всего экспортоориентированных, которые тоже сейчас отличаются падением курсов национальных валют по отношению к доллару».

Как полагает эксперт, можно сказать, что понижение курса национальной валюты — это общий тренд для восточноазиатских экономик.

«Например, южнокорейская вона только за неделю подешевела на 40 вон по отношению к доллару США (до 1344 единиц за доллар). В таких условиях российская продукция на рынке Китая будет относительно более дорогой (импорт из других стран в принципе становится дороже). Однако в то же время китайская продукция будет ещё более доступной по цене российскому потребителю», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что мировая инфляция и рецессия мешают Китаю выстроить траекторию экономического роста.