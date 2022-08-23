Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Викторьен Ангбан получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба команды.

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«К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время 25-летний футболист будет прооперирован в Барселоне, после чего начнёт процесс реабилитации.

Напомним, Ангбан перешёл в «Сочи» в июле 2021 года из французского клуба «Мец».