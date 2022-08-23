23 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Национальный комитет Республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден со дня вступления в должность провёл в отпуске уже 228 дней. Байден заотдыхался, считают пользователи соцсетей.

Татьяна Иващенко, , 11:56 — REGNUM Информация о президенте США Джо Байдене, не отказывающем себе в отпуске, вызвала шквал комментариев в социальных сетях.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Национального комитета Республиканской партии, Байден со дня вступления в должность провёл в отпуске уже 228 дней. Только в 2022 году он отдохнул уже 93 дня.

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Российские пользователи соцсетей считают, что Байден просто не справляется со своей работой, поэтому ему нужен постоянный отпуск. Более того, интернет-пользователи предложили ему и вовсе уйти на пенсию.

«На пенсию пусть идёт!» — предлагает подписчик новостного телеграм-канала с ником «Белый шум».

«Так «работать» и я могу. Платите мне зарплату как президенту!» — иронизирует Estrella.

«Не важно, сколько он в отпуске провёл, он вообще там ничего не решает, он просто ширма», — считает Д.

«Ну чего вы к дедушке привязались? Он старенький, ему отдыхать нужно…» — оставил саркастический комментарий Е. Р.

«Не за горами вечный отпуск, можете не считать», — отметил Александр В.

«Он опять в отпуске. Я вообще не помню, что он за всё время сделал, кроме как выделил киевскому режиму кредиты на закупку своего же оружия», — пишет Максим Н.

«Отдыхал от поддержки террористов?» — спрашивает Дарья.

«Можно подумать, будет видна разница в Белом доме, будь он на посту или на отдыхе… Старое говорящее тело, читающее по бумажке», — рассуждает Ил. Ю.

Джо Байден (сс) The White House

«Он просто забывает, что уже был в отпуске», — смеётся Бу Бу.

«Мозг его всё время в отпуске», — шутит Вадим С.

«Больше отдыхает — меньше несёт чушь», — комментирует Дмитрий.

«Устал поддерживать киевских нацистов», — подчеркнул Станислав Г.

«Дедуля устаёт, чтение по суфлёру тоже концентрации внимания требует. Невидимки еще здороваться лезут, ну как тут без отпуска-то?» — подытожил Дмитрий П.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден официально стал главой Белого дома в январе 2021 года. Таким образом, он находится на этом посту уже почти 580 дней.