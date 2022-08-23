Джакарта, 23 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. У истребителя ВВС Индонезии типа Hawk 100/200 лопнула шина во время плановых учений, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

Инцидент произошел на военно-воздушной базе в Пеканбару. Для расследования инцидента также была направлена следственная группа.

У самолета 12-й авиационной эскадрильи произошел разрыв левой шины.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия заняла первое место в рейтинге стран с самыми красивыми панорамами и природными условиями в мире.

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