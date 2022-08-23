Канберра, 23 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет ушел из жизни австралийский актер Винсент Джил, сыгравший роль Ночного Ездока в фильме «Безумный Макс» 1979 года, сообщает Independent.

Gadini Свеча

Смерть кинозвезды подтвердил его коллега Пол Джонстон.

«К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — написал он в соцсетях.

Джил родился в Сиднее в 1939 году, первую роль он получил в 1966 году и до 2000-х годов работал на австралийском телевидении и в кино.