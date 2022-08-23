Челябинск, 23 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший начальник оперативного отдела СИЗО-3 осуждён за превышение полномочий и получение взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в 2020–2021 годах он получил в общей сложности более 250 тыс. Взамен заключённые ожидали от него послаблений и иной помощи, в том числе возможности пользоваться телефонной связью.

Суд назначил ему восемь лет и шесть месяцев заключения. Отбывать срок гражданин будет в колонии строгого режима. ​​​​​​​Также ему придётся уплатить штраф в размере 2,4 млн рублей.

Добавим, за январь–июль в Челябинской области было зарегистрировано 144 преступления, связанного с получением взятки.