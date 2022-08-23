Рамалла , 23 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В ряде городов на Западном берегу реки Иордан началась всеобщая забастовка. По данным информационного агентства Quds, центром забастовки стал палестинский город Наблус. Местные жители требуют расследования обстоятельств смерти уроженца Наблуса Мухаммеда аль-Араиши, убитого в столкновениях с израильской полицией две недели назад.

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В рамках забастовки работу прекратили магазины, местные производства и другие частные фирмы. Также забастовку поддержали некоторые служащие палестинских государственных контор и учреждений.

Помимо жителей Наблуса, к забастовке присоединились жители Рамаллы и других палестинских городов.