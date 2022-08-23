Москва, 23 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Российских пользователей социальных сетей предупредили о возможной потере доступа к данным в зарубежных соцсетях и приложениях из-за введённых против России санкций, передаёт 23 августа ТАСС со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

По данным исследования, со стороны недружественных стран будут быть следующие основные угрозы: утечка персональных данных граждан РФ, их неправомерное использование, распространение противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента.

Гражданам России рекомендуется отказаться от использования мессенджеров, которыми владеют юрлица в недружественных странах, чтобы избежать утечки персональных данных. В качестве аналогов эксперты советуют пользоваться российскими соцсетями и отечественными платформами.

ИА REGNUM ранее сообщало, у жителей России наиболее популярными соцсетями и мессенджерами являются WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Читайте подробнее: ВЦИОМ назвал наиболее популярные в России соцсети и мессенджеры