Пенза, 23 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На территории Пензенской области по итогам семи месяцев 2022 года подростковая преступность снизилась на 4,3% (с 93 до 89). Удельный вес преступлений несовершеннолетних или при их участии среди общего количества противоправных деяний составил 1,7%, сообщает 23 августа региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

При этом в 10 районах Пензенской области отмечается рост подростковой преступности. В 14 районах фиксируется снижение таких злодеяний.

В Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Пачелмском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах вообще не зарегистрировано ни одного преступления среди подростков.

Повторно преступили закон 14 несовершеннолетних (за аналогичный период 2021 года — 18 подростков).

На учете по делам несовершеннолетних состояли 16 человек (в 2021 году — 27).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с января по июль 2022 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5,5%, или на 469 преступлений (до 8049). Общая раскрываемость противоправных деяний составила 68%.

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