Москва, 23 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Контентные платформы «Дзен» и «Новости» станут собственностью корпорации VK, обязывающие документы о сделке подписаны с компанией «Яндекс». Об этом сообщает 23 августа пресс-служба VK.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022

По условиям сделки, закрытие которой ожидается до конца года, к «Яндексу» перейдёт сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. VK консолидирует его в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия со Сбером.

«После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов Дзен и Новости», — говорится в сообщении.

Сделка будет закрыта после получения ряда регуляторных одобрений. Сервисы «Дзен» и «Новости» будут доступны на портале dzen.ru, действующие инструменты монетизации контента «Дзена» останутся в силе.

Генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко отметил, что интеграция с VK обеспечит авторам «Дзена» возможность работать в новых форматах и расширить аудиторию. Пользователи получат ещё больше качественного развлекательного и образовательного контента.

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