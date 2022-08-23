Калуга, 23 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. По данным на начало 2022 года, физкультурой и спортом регулярно занимаются более 49% жителей Калужской области, что на 4,3% больше, чем в 2021 году, и равно средним показателям по стране. Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта региона Олега Сердюкова.

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В рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» до 2024 года в области намерены привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 56,7% жителей. С этой целью в регионе создаются дополнительные возможности. Для девяти спортивных школ закуплено более 270 видов оборудования и инвентаря. В 2022 году продолжается строительство спорткомплекса в Балабаново и крытого футбольного манежа на стадионе «Спутник» в Калуге. В ближайшее время появятся сооружения для сдачи нормативов ГТО в Дзержинском, Юхновском, Медынском и Людиновском районах. В 2022 году будут созданы «умные» спортплощадки в Обнинске и Жукове.

«Благодаря развитию спортивной инфраструктуры в Калужской области с начала 2022 года проведено 346 региональных соревнований, а также 46 всероссийского и межрегионального уровней», — отметил Олег Сердюков.