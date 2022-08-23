Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте Николая Маркова, обвиняемого в избиении градозащитника Олега Мухина. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Freesmi.by Суд

В суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Николая Маркова. Его обвиняют в совершении преступлений по ст.116 УК РФ, п. а ч.2 ст.127 УК РФ. (причинении побоев и незаконном лишении человека свободы).

Марков свою вину не признал. Следствию в ходатайстве об аресте суд отказал. В отношении Маркова ввели запрет на совершение определённых действий.

Напомним, что градозащитник Олег Мухин пострадал от действий сотрудников организации, осуществляющей снос флигелей особняка Салтыковой. Следственный комитет России также поручил возбудить уголовные дела по факту незаконного сноса исторических зданий.