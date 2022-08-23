Москва, 23 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Население РФ в большей мере по-прежнему доверяет банковским вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что ставка по банковским вкладам вскоре может опуститься до 6%.

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«Конечно, в ближайшее время ставка вполне может быть на таком уровне. Ведь ключевая ставка снизилась, и планируется, что до конца года ещё будет снижение. Помимо этого, топовые банки уже снизили ставки в среднем до 6%. Есть вероятность, что средняя ставка может снизиться до 4-5%. Население в большей мере доверяет вкладам. Однако те инвесторы, которые уже имели дело с другими инструментами, будут искать более доходные варианты», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что к концу 2022 года максимальная средняя ставка по вкладам не будет превышать 6%.