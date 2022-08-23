Вашингтон, 23 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Центр для беженцев в США назвал положение эвакуированных из Афганистана беженцев «крайне тревожным» в связи угрозой депортации из страны. Об этом сообщает агентство «Тасним».

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

Центр, ссылаясь на приближающееся окончание срока пребывания афганских беженцев, назвал положение эвакуированных граждан и их возможную депортацию «крайне тревожными».

«По мере приближения крайнего срока получения визы многие лица, ищущие убежища, крайне обеспокоены тем, что им некому помочь, и у этих людей нет доступных ресурсов», — пояснила Меган Флорес, директор центра.

Ряд представителей американского Конгресса в ответ на неоднократные запросы организаций, поддерживающих афганских беженцев, недавно представили законопроект, и в случае его одобрения будет прояснён неоднозначный статус проживания эвакуированных афганских граждан, но пока никаких новостей о судьбе этого законопроекта нет.