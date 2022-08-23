В США обеспокоились положением афганских беженцев
Вашингтон, 23 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Центр для беженцев в США назвал положение эвакуированных из Афганистана беженцев «крайне тревожным» в связи угрозой депортации из страны. Об этом сообщает агентство «Тасним».
Центр, ссылаясь на приближающееся окончание срока пребывания афганских беженцев, назвал положение эвакуированных граждан и их возможную депортацию «крайне тревожными».
«По мере приближения крайнего срока получения визы многие лица, ищущие убежища, крайне обеспокоены тем, что им некому помочь, и у этих людей нет доступных ресурсов», — пояснила Меган Флорес, директор центра.
Ряд представителей американского Конгресса в ответ на неоднократные запросы организаций, поддерживающих афганских беженцев, недавно представили законопроект, и в случае его одобрения будет прояснён неоднозначный статус проживания эвакуированных афганских граждан, но пока никаких новостей о судьбе этого законопроекта нет.