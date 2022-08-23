Камышинский район, Волгоградская область, 23 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Три человека погибли, пятеро госпитализированы, в том числе дети, после ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на 468 км автодороги Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, накануне днём 34-летний водитель из Уфы на автомобиле SsangYong не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным автобусом Setra. Легковую иномарку затем отбросило на встречную полосу под колёса Lada Largus, которым управлял 40-летний житель Екатеринбурга.

В результате аварии на месте погибли водитель Lada и две его пассажирки в возрасте 42 и 64 лет. С травмами госпитализированы пассажиры Lada — 20-летняя женщина, две трёхлетние девочки и девятилетний мальчик. В больницу также направлен водитель SsangYong.