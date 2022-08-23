Уфа, 23 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Медикам из Башкирии, которые работали в составе пятой и шестой бригад в Донбассе, вручил награды руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. Об этом 23 августа он сообщил в своем телеграм-канале.

Министерство здравоохранения Кемеровской области Кузбасские медики

Забелин подчеркнул, что героями нашего времени являются волонтеры, врачи и меценаты.

«И мы снова говорим им спасибо! В первую очередь медикам, кто отработал в составе пятой и шестой бригад в Донбассе. Наши врачи по-прежнему помогают коллегам на территории братских республик. За время проведения спецоперации, они оказали помощь более ста тысячам пациентам, в том числе и детям», — заявил он.

Чиновник сообщил, что некоторых из ста человек, кто уже был в Донбассе, представят к федеральным наградам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медработников из Башкирии наградили почетным знаком «От благодарного народа Луганской Народной Республики».