Москва, 23 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин 23 августа подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Её возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

Задачей комиссии станет координация деятельности федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России.

«В её состав вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, заместитель начальника главного штаба Сухопутных войск Минобороны Альберт Будышкин, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов, а также заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков», — указано в сообщении пресс-службы.

Планируется, что первое заседание правительственной комиссии пройдёт 23 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время на территории Центрального и Приволжского федеральных округов лесные пожары бушуют в 18 регионах. Всего действует 101 очаг, наиболее сложная ситуация в Рязанской области.

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