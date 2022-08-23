Тюмень, 23 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Тюменские дорожные полицейские отмечают выросший в разы трафик автомобилей через регион из ХМАО, ЯНАО и жителей Сибирского федерального округа. Жители северных территорий спешат вернуться домой из отпуска к 1 сентября, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

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Ведомство увеличило число нарядов дорожно-патрульной службы на трассах в рамках мероприятия «Дорога домой» и призывает водителей быть осторожнее и чаще отдыхать.

«Основным нарушением водителей на загородных автодорогах является превышение скорости. Минимум отдыха и остановок приводят к утомляемости, изменению концентрации, и, как следствие, потере контроля за транспортным средством, к дорожно-транспортным происшествиям, которые в последнее время приняли массовый характер», — отметил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

Остаются самыми опасными две федеральные трассы Тюмень — Омск в Тюменском районе и Екатеринбург — Тюмень. Всего на пяти федеральных автодорогах Тюменской области с начала 2022 года произошло 146 ДТП, 27 человек погибли, 219 ранены, заметил Андрей Миллер.