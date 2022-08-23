Владивосток, 23 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Приморском крае с начала июня в море и водоёмах утонули 32 человека, в том числе шесть детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

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Последние два случая гибели людей на воде были зафиксированы 21 августа во Владивостоке. Так, на станции Чайка на необорудованном пляже при купании утонул 60-летний мужчина, ещё один пожилой мужчина утонул в бухте Патрокл.

«Во избежание трагедий на воде убедительно призываем отдыхающих соблюдать правила безопасности», — добавили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух детей в водоёме.