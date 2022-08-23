Варшава, 23 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Польша, один из последних бастионов угледобычи в ЕС, столкнулась с резким и беспрецедентным дефицитом угля. Правительство Польши с готовностью запретило импорт российского угля в рамках введенных против России санкций. Однако при этом оно осталось без одного из основных источников, обеспечивавшего углем население и предприятия страны. Об этом 23 августа пишет Financial Times.

Вагоны с углем

Хотя Польша является крупным производителем угля, большая его часть низкого качества и используется в основном на электростанциях. Россия же поставляла около двух пятых угля, сжигаемого польскими домохозяйствами.

Из-за нехватки угля Польша вынуждена искать замену у дальних производителей, например, Колумбии и ЮАР. Цена на уголь в Польше выросла втрое — до более чем 3000 злотых за тонну со средней цены чуть менее 1000 злотых за тонну годом раньше.

Польский запрет на российский уголь начал действовать в апреле 2022 года, после чего население бросилось панически закупаться еще остающимся углем. Между тем запрет в масштабах ЕС вступил в силу только в августе, что дает Германии и другим странам союза больше времени для плавного перехода и создания запасов российского угля.

С точки зрения польской угледобывающей отрасли, кризис свидетельствует о давней неспособности властей развивать и инвестировать в этот сектор. «Годы неудачной энергетической политики привели к тому, что мы стали зависимы от российского угля», — сказал президент шахтерского отделения профсоюза «Солидарность» Ярослав Гжезик.

Угольный кризис возник на фоне сокращения экономики Польши на 2,3% во втором квартале по сравнению с предыдущим, что повышает вероятность рецессии. В преддверии выборов в 2023 году, исход которых может зависеть от того, как Польша справится с нынешними экономическими проблемами, правое коалиционное правительство недавно объявило о ряде чрезвычайных мер, чтобы несколько успокоить избирателей по поводу отопления домов.

Некоторые эксперты в области энергетики ставят под сомнение слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что полякам не стоит бояться этой зимы. «Положение польских домохозяйств зимой будет очень сильно зависеть от погоды, что вызывает тревогу», — предупредила сотрудница польского представительства экологической неправительственной организации ClientEarth Илона Ендрасик.

По некоторым прогнозам, стремительно растущие цены на уголь вскоре заставят домохозяйства сжигать вместо него более дешевые древесные брикеты или даже отходы для поддержания тепла.