Донецк, 23 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм, сообщили 23 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:39 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 9:53 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Киевскому району Донецка.