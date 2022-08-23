Мадрид, , 11:00 — REGNUM Совет министров Испании утвердит объявление зонами, серьезно пострадавшими от чрезвычайной ситуации в области гражданской обороны, все территории, пострадавшие от крупных пожаров в 2022 году. Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE

После посещения части районов, пострадавших от лесного пожара в Бехисе (провинция Кастельон) вместе с главой Женералитата Валенсии Шимо Пучем и министром внутренних дел Фернандо Гранде Марлаской, Санчес также попросил все фракции в Конгрессе депутатов поддержать утверждение указа о лесных пожарах.

В Испании продолжают бушевать сильнейшие за последние годы лесные пожары, вызванные засухой и жарой.