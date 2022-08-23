Москва, , 10:58 — REGNUM Реакция Госдепартамента США на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства киевского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, сообщила 23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле», — написала она в телеграм-канале.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США осуждают насилие в отношении мирных граждан «вне зависимости от того, происходит это в Киеве, Харькове, Буче, Краматорске, Мариуполе или Москве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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