Москва, 23 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Реакция Госдепартамента США на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства киевского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке, сообщила 23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле», — написала она в телеграм-канале.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США осуждают насилие в отношении мирных граждан «вне зависимости от того, происходит это в Киеве, Харькове, Буче, Краматорске, Мариуполе или Москве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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