Банда-Ачех, Индонезия, 23 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В ходе визита в провинцию Ачех заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева обсудила сохранение популяции тигров, сообщает российское посольство.

Mos.ru Амурский тигр

Посольство России в Индонезии сообщает, что президент России Владимир Путин лично уделяет большое внимание сохранению амурских тигров в России. В то время как популяция суматранских тигров является самой большой в провинции Ачех.

Заместитель посла России ознакомилась с презентацией организации Leuser Ecosystem Organization, которая занимается содержанием тигров в Ачех.

Вероника Новосельцева пригласила провинцию Ачех принять участие во втором международном форуме по сохранению тигров, который состоится во Владивостоке 5 сентября 2022 года для обмена опытом в области сохранения находящихся под угрозой исчезновения животных.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева посетила провинцию Ачех по приглашению местного правительства по случаю празднования 77-й годовщины независимости Индонезии и 17-й годовщины подписания Хельсинкского меморандума о взаимопонимании.