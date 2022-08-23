Кишинёв, , 10:57 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан решил основать новую политическую партию. Об этом он 23 августа заявил на брифинге.

Ион Чебан Socialistii.md

«Сообщаю о запуске партии «Движение Национальная альтернатива», — сказал Чебан. — Мы за развитие страны, за её возрождение и модернизацию, за независимость и нейтралитет Республики Молдавия».

Он добавил, что партия выступает и за европейскую интеграцию. Мэр пообещал, что в случае прихода к власти поднимет страну до международных стандартов.

Чебан сообщил, что идёт работа по написанию устава партии и делается всё необходимое для её регистрации.

Напомним, ранее Чебан был одним из лидеров Партии социалистов. В ноябре он стал мэром Кишинёва и приостановил членство в партии, чтобы работать «для каждого жителя». Чебан постоянно вступает в конфронтацию с центральными властями Молдавии, но в декабре 2021 года заявил, что не собирается создавать партию.