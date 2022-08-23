Бельгия, 23 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Дания инвестирует 40 миллиардов крон (6 млрд долларов — прим. ИА REGNUM) в военно-морской флот Дании на фоне специальной военной операции. Об этом сообщает Navy Recognition.

gritti Флаг Дании

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Специальная военная операция увеличивает потребность в усилении национальной морской безопасности поставок. Согласно сообщению Navy Recognition, Дания должна иметь возможность строить собственные военно-морские суда, что повлекло за собой привлечение инвестиций в размере 40 млрд долларов.

Министр обороны Дании при премьер-министре Метте Фредериксен Мортен Бёдсков запускает новое национальное партнерство в морском секторе. Партнерство будет способствовать усилению безопасности поставок для обороны Дании и в то же время использовать огромный потенциал датского морского сектора для поддержки текущих потребностей обороны.

Новое национальное морское партнерство обеспечит координацию между правительством, промышленностью, профессиональными организациями и финансовыми институтами. Это относится, среди прочего, к работе по укреплению национального судостроительного потенциала Дании. Партнерство подготовит анализ, который приведет к конкретным рекомендациям о том, как наилучшим образом удовлетворить долгосрочные потребности датской обороны в закупках кораблей. Как пример, путём обеспечения того, чтобы Дания обладала компетенциями для проектирования, строительства и обслуживания военно-морских судов.

В августе 2014 года правительство Дании объявило, что оно внесет свой вклад в противоракетный щит НАТО, оснастив один или несколько своих фрегатов радиолокационными мощностями на фоне растущей напряжённости в отношениях между Россией и НАТО.

Отметим, что 22 июля правительство России включило новые государства в список недружественных стран, среди которых Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приостановка отношений Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Соединенных Штатов с Россией была беспрецедентным шагом в истории Арктического совета. Эксперты отмечают, что может разрушить набор механизмов управления, созданных советом и другими международными форумами, которые поддерживали мир и сотрудничество в Арктике на протяжении поколений.

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