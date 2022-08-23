Бейрут, 23 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Глава ливанской партии «Хезболла» заявил, что его движение готово прийти на помощь Сирии в том случае, если страна подвергнется вторжению извне.

Moqawama.org Хасан Насралла

Как сообщает Al-Mayadeen, выступая с речью по случаю сорокалетия со дня основания партии, Насралла заявил, что «Хезболла» стоит на страже стабильности в Ливане и противостоит внешним и внутренним угрозам.

«Мы стремимся к истинно суверенному государству, которое не подчиняется американскому посольству или любому другому посольству или иностранному господству. Мы всегда были с нашими братьями в Сирии и, если Сирия подвергнется любой новой волне агрессии, мы без колебаний примем участие на полях противостояния» — заявил Насралла.