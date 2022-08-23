Смоленск, 23 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Нетрезвый водитель напал на инспектора ДПС в Вязьме Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

По предварительным данным, 18 августа в Вязьме сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился 32-летний подозреваемый. Инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

«С целью воспрепятствования законной деятельности полицейского и не привлечения к административной ответственности подозреваемый применил насилие в отношении инспектора ДПС, ударив его своей головой в область лица. После этого правонарушитель был задержан», — сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

В пресс-службе УМВД уточнили, что подозреваемый уже имеет несколько судимостей.