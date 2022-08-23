Бухарест, , 10:55 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении около €400 млн. в качестве поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в стране. Об этом 23 августа сообщает бухарестская информационная служба News.ro.

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут распространяться по каналам румынского Министерства инвестиций и европейских проектов (MIPE). Предполагается, что лимит вложений для отдельно взятой компании составит от 50 000 до 200 000 евро в зависимости от объемов производства.

«Это — принципиально новая программа для Румынии, призванная вывести румынскую экономику из глубокого кризиса», — заявил глава MIPE Марчел Болош.

Напомним, ранее в Румынии из-за финансовых сложностей о своем банкротстве были вынуждены заявить тысячи компаний.