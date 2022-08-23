Берлин, 23 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Германский канцлер Олаф Шольц не сумел договориться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках газа. Об этом обозреватель Петра Пинцлер заявила в статье для издания Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По её словам, Трюдо и Шольц поговорили о партнёрстве, дружбе и тесных взаимоотношениях, после обеда — снова о дружбе, но на второй день визита красноречие канадского премьера закончилось, когда речь зашла про газ. На совместной пресс-конференции с Шольцем Трюдо заявил, что Канада рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию.

«В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем», — считает Пинцлер.

В ближайшее время канадский газ, по крайней мере для Германии, не будет заменой российскому. Газ из Канады проще доставлять в Азию, чем в Европу, отмечает она.

«Голубое топливо из Канады вряд ли пересечёт Атлантику этой или следующей зимой», — констатирует автор.

Как сообщало ИА REGNUM, Трюдо заявил, что как минимум ещё год или два Германия и другие страны Европы будут зависеть от российских энергоносителей.

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