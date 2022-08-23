Кливленд, США, , 10:54 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анастасия Потапова Carine06

«Очень жаль, но мне пришлось отказаться от матча в Кливленде из-за небольших проблем с плечом», — написала Потапова.

Потапова, которая является 54-ракеткой мира, должна была сыграть с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

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