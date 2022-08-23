Кливленд, США, 23 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Carine06 Анастасия Потапова

«Очень жаль, но мне пришлось отказаться от матча в Кливленде из-за небольших проблем с плечом», — написала Потапова.

Потапова, которая является 54-ракеткой мира, должна была сыграть с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.