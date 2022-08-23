Лос-Анджелес, США, , 10:54 — REGNUM Актёр Стив Туссэн, сыгравший Корлиса Велариона в сериале «Дом дракона», вновь высказался о зрителях шоу, которые были недовольны выбором его на эту роль. Об этом 23 августа пишет Variety.

Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона Цитата из т/с «Дом дракона». 2022 год

Туссэн считает, что критика в его адрес подпитана расистскими взглядами. «Зрители довольны летающим драконом. Им нравятся белые волосы и фиолетовые глаза. Но богатый черный парень? Это за гранью», — подчеркивает артист.

Ранее Стив Туссэн признался, что уже подвергался расистским высказываниям в свой адрес со стороны поклонников «Игры престолов». Это произошло после того, как создатели «Дома дракона» сообщили о его участии в проекте.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого эпизода сериала «Дом дракона» состоялась 21 августа 2022 года. Шоу является приквелом «Игры престолов» и рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до событий оригинального проекта.

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