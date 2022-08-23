Магас, 23 августа 2022, 10:54 — REGNUM Учебный год во всех школах Ингушетии начнется вовремя. Угрозы срыва его начала нет. Информация о якобы наличии ряда проблем, которые могут угрожать старту учебного года, как обычно, 1 сентября, является фейком. Такое сообщение распространило 23 августа региональное министерство образования и науки.
В минобре уточнили, что власти региона держат на постоянном контроле вопрос обеспечения школьников горячим питанием и учебниками. Никаких срывов в этих вопросах быть не должно, заявили в минобре.
Напомним, в Ингушетии в 2022-2023 учебном году за парты сядут более 82 тыс. школьников. Около 9 тыс. детей — первоклассники.
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