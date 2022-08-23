Магас, 23 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Учебный год во всех школах Ингушетии начнется вовремя. Угрозы срыва его начала нет. Информация о якобы наличии ряда проблем, которые могут угрожать старту учебного года, как обычно, 1 сентября, является фейком. Такое сообщение распространило 23 августа региональное министерство образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«В социальных сетях появилась информация по поводу того, что учебный год не может начаться вовремя в связи с наличием ряда проблем. Данная информация не соответствует действительности. В Ингушетии учебный процесс начнётся традиционно с 1 сентября в 134 школах республики, работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году ведётся в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

В минобре уточнили, что власти региона держат на постоянном контроле вопрос обеспечения школьников горячим питанием и учебниками. Никаких срывов в этих вопросах быть не должно, заявили в минобре.

Напомним, в Ингушетии в 2022-2023 учебном году за парты сядут более 82 тыс. школьников. Около 9 тыс. детей — первоклассники.