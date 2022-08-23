Сеул, , 10:56 — REGNUM В Южной Корее впервые за восемь месяцев зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,3%, что на 0,4% меньше предыдущего прогноза.

Известно, что снижение показателя произошло впервые с декабря 2021 года.

Эксперты отмечают, что снижение ожиданий связано с замедлением темпов роста потребительских цен в мире.

«Вероятно, на ожидания населения повлиял прогноз правительства о том, что инфляция, вероятно, достигнет пика во второй половине года», — заявил представитель ЦБ Южной Кореи.

Читайте также: В Южной Корее опасаются замедления экономического роста из-за инфляции