Сеул, 23 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за восемь месяцев зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,3%, что на 0,4% меньше предыдущего прогноза.

Известно, что снижение показателя произошло впервые с декабря 2021 года.

Эксперты отмечают, что снижение ожиданий связано с замедлением темпов роста потребительских цен в мире.

«Вероятно, на ожидания населения повлиял прогноз правительства о том, что инфляция, вероятно, достигнет пика во второй половине года», — заявил представитель ЦБ Южной Кореи.

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