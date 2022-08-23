В Южной Корее зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения
Сеул, 23 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за восемь месяцев зафиксировали снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,3%, что на 0,4% меньше предыдущего прогноза.
Известно, что снижение показателя произошло впервые с декабря 2021 года.
Эксперты отмечают, что снижение ожиданий связано с замедлением темпов роста потребительских цен в мире.
«Вероятно, на ожидания населения повлиял прогноз правительства о том, что инфляция, вероятно, достигнет пика во второй половине года», — заявил представитель ЦБ Южной Кореи.
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