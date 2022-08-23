Самара, 23 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 96% многоквартирных домов готовы к наступлению холодов в Самарской области. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов на совещании в областном правительстве по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022–2023 годов.

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По его словам, подготовка в области к зиме вышла на финишную прямую. Так, из 23 566 многоквартирных домов к отопительному сезону готовы 22 644 дома (96%), также готовы 2100 из 2147 котельных (98%), и 3 253 из 3 453 километров тепловых сетей (94,2%).

Чиновник сообщил, что в регионе завершили подготовку к зиме в 1227 медицинских учреждениях из 1327 и в 1018 учреждениях образования из 1086.

«В прошлом году объемы перекладки тепловых сетей составили рекордные 102 км тепловых сетей. В этом году мы выходим на сопоставимые показатели. Сейчас крайне важно, чтобы эти работы завершились раньше срока, чтобы благоустройство было восстановлено до наступления холодов», — приводит пресс-служба департамента информационной политики региона слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Сообщается, что Кудряшов поручил форсировать работы муниципальных штабов по подготовке к зиме и завершить все запланированные работы до 15 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре намерены обновить 12 участков тепловых сетей.