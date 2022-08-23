Ульяновск, 23 августа 2022, 10:52 — REGNUM В Ульяновской области родителям учеников младших классов в День знаний будет предоставлен выходной с сохранением заработной платы. Это коснётся сотрудников органов власти и подведомственных организаций. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Отмечается, что 1 сентября руководителям органов государственной и муниципальной власти, а также подведомственным им организациям рекомендуется в День знаний предоставить родителям детей, которые учатся по программам начального общего образования, дополнительный день отдыха.
Дополнительный выходной даётся на заявительной основе с сохранением среднего заработка.
Власти уточняют, что данное решение будет действовать и в последующие годы.
Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа в Ульяновской области в рамках подготовки к новому учебному году начался месячник безопасности детей, где особое внимание будет уделено вопросам безопасности дорожного движения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области пройдёт месячник безопасности детей