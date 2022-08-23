Ставрополь, , 10:55 — REGNUM Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрит претензии Министерства промышленности и торговли России к правительству Ставропольского края. В деле речь идёт о взыскании 384,2 млн рублей, которые заявлены как субсидия. Дата заседания пока не известна, слушания, назначенные на 22 августа 2022 года, отложили, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск министерства был подан в конце июля 2022 года. Дело приняла судья Подылина. В споре речь идёт «о взыскании субсидии, предоставленной по соглашению, в размере 384 200 000 рублей». Также истец заявил ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины.

Заседание должно было состояться 22 августа, но правительство Ставрополья подало ходатайство об отложении судебного разбирательства. Дата пока не сообщалась.

Напомним, также министерство взыскивает 302 млн рублей с машиностроительного завода «Агат» из Ярославской области.