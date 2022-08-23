Пенза, 23 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Пензе на пешеходном мосту «Дружба» впервые прошла акция «Триколор единства». Об этом сообщает министерство образования Пензенской области.

Minobr. pnzreg.ru В Пензе отметили День Государственного флага России

В День Государственного флага России в областном центре развернули бело-сине-красное полотно протяженностью 120 метров. В акции приняли участие около 400 человек.

По мнению специалиста по работе с молодежью регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи Марины Дулаевой, подобные акции необходимо проводить в целях патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ранее ИА REGNUM передавало, из Пензенской области в город Токмак ко Дню российского флага доставили государственную символику и атрибутику. Горожане развернули 20-метровый флаг России на главной площади. Затем состоялся автопробег на украшенных флагами машинах.

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