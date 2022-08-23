Рига, 23 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В рижском парке Победы начался демонтаж памятника Освободителям Риги, сообщает 23 августа портал Delfi.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник Освободителям Риги. Латвия

«Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы», — пишет портал.

Отмечается, что у памятника дежурят сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа властями столицы Латвии была демонтирована стела «Освободителям Риги», которая была расположена на въезде в город.

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