Москва, , 10:47 — REGNUM К настоящему моменту российский малый и средний бизнес оказался под воздействием сразу двух разнонаправленных факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Пока еще весьма сдержанный рост числа субъектов МСП можно объяснить одновременным взаимодействием двух разнонаправленных факторов, — сказал экономист. — С одной стороны, высвободившиеся после ухода иностранных компаний с российского рынка бизнес-ниши открывают новые возможности для развития МСП».

С другой стороны, как пояснил Чередниченко, санкции не дают предпринимателям в полной мере использовать возможности глобализации, упрощающие значительную часть операционных процессов, к которым бизнес успел привыкнуть.

«К тому же, сложное положение на валютном рынке ограничивает возможности расширения количества субъектов на рынке малого и среднего предпринимательства, — сказал Чередниченко. — По мере адаптации бизнеса можно будет рассчитывать на восстановление поступательной динамики роста числа участников на рынке МСП. Вероятнее всего, такую ситуацию можно будет ожидать к концу 2022 — началу 2023 года».

В свою очередь, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев обратил внимание, что в РФ ситуация с положением МСП выглядит относительно спокойной — малый и средний бизнес получают финансовую господдержку через разные программы помощи, а кроме того, действуют кредитные каникулы и отсрочки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в настоящее время в РФ наблюдается постепенное восстановление сегмента малого и среднего предпринимательства.

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