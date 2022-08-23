Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури признал, что у страны нет денег на содержание большого количества вертолётов, сообщает 22 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Вертолёт грузинской пограничной полиции President.gov.ua

«У нас после катастрофы в Казбеги осталось всего пять вертолётов, четыре больших и один маленький. Мы сейчас маленькая страна, а один вертолет стоит около $20 миллионов. Если у нас был бы большой парк, 100 или 200 вертолётов, то это было бы проблемой, потому что у нашей страны нет на это средств», — сказал Гомелаури.

Напомним, что 29 июля во время проведения спасательной операции в Казбегском муниципалитете разбился вертолёт пограничной полиции МВД Грузии.