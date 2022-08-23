* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 10:47 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определили «плату за кровь» кочевницы, убитой 18 лет назад, в размере 10 миллионов афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Согласно источникам, на основании утверждений кочевников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили жителей местности Бахай в уезде Навур в убийстве кочевницы. Уточняется, что женщина была убита 18 лет назад в столкновении с силами безопасности предыдущего правительства в Бахае.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постановили, что жители этой местности возместят «плату за кровь» в 10 миллионов афгани семье этой женщины.

По информации из источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали жителям Бахая 20 дней на выплату этой суммы, в противном случае им грозит суровое наказание.

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Напомним, несколько дней назад в провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определили «плату за кровь» кочевника, убитого 30 лет назад, в 2,5 миллиона афгани.