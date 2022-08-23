Симферополь, , 10:45 — REGNUM Международный саммит «Крымская платформа» — это шоу, оплаченное смертями десятков тысяч киевских боевиков, сообщил 23 августа глава Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Kremlin.ru

«Крымская платформа», как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч солдат ВСУ, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он добавил, что «кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать», потому что [бывшая УССР] «не его страна, а ее жители не его народ».

«Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными «режиссерами», — подчеркнул Аксенов.